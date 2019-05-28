Даррен Диц — лучший защитник КХЛ сезона-2018/19

Награду лучшему защитнику Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 получил хоккеист астанинского «Барыса» Даррен Диц

В 62 встречах регулярного чемпионата КХЛ 25-летний Диц записал в актив 53 (15+38) балла при показателе полезности "+30" и 59 минутах штрафного времени. В 11 матчах Кубка Гагарина Даррен забросил три шайбы и отдал три голевых паса.