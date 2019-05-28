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Даррен Диц — лучший защитник КХЛ сезона-2018/19 

Чемпионат.com + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Награду лучшему защитнику Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 получил хоккеист астанинского «Барыса» Даррен Диц.
В 62 встречах регулярного чемпионата КХЛ 25-летний Диц записал в актив 53 (15+38) балла при показателе полезности "+30" и 59 минутах штрафного времени. В 11 матчах Кубка Гагарина Даррен забросил три шайбы и отдал три голевых паса.
Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем данного трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. По пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).
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