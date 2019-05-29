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Зеленский дал гражданство российскому хоккеисту 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский хоккеист Александр Костиков получил гражданство Украины «как человек, прием которого в гражданство представляет государственный интерес». Об этом гласит текст соответствующего указа президента страны Владимира Зеленского, опубликованный на официальном сайте главы государства.
21-летний Костиков — воспитанник московского «Динамо», ныне — форвард клуба «Донбасс», выступающего в Украинской хоккейной лиге. В регулярном чемпионате УХЛ сезона 2018-2019 годов россиянин провел 36 матчей и набрал 43 очка по системе «гол+пас».
Вчера президент Украины Владимир Зеленский предоставил Костикову украинское гражданство. В соответствующем указе спортсмен значится в списке людей, «прием которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины».
Другие люди, получившие украинские паспорта на том же основании, это — 36-летний иранец Аболфазл Ахмади Колариджани, 29-летний азербайджанец Эмин Иззат оглы Самед-Заде и 45-летний киргиз Зиятдинбек Тойгонбаев.
Тем же указом Зеленский предоставил гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной 47-летнему сирийцу Тамеру Мохаммеду Маджеду Альтунси, а также вернул — экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
В своей инаугурационной речи 20 мая Владимир Зеленский призвал всех украинцев, живущих за пределами родной страны, вернуться туда.
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Хоккей , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Александр Костиков
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