Зеленский дал украинское гражданство российскому хоккеисту

21-летний Костиков в последних двух сезонах выступал за команду «Донбасс». Он является двукратным чемпионом Украины. Форвард — воспитанник школы московского «Динамо». В российской Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) он играл за клубы «Мамонты Югры», «Русские Витязи», бердский «Кристалл» и «Челны».

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. После принесения присяги политик пообещал дать украинское гражданство тем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину. К жителям Донбасса и Крыма он обратился на русском языке.

В ноябре 2018 года российское гражданство получил баскетболист Джоэль Боломбой. Он имеет также украинский и американский паспорта. Спортсмен провел всю профессиональную карьеру в США, куда переехал с Украины в четырехлетнем возрасте.