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Зеленский дал украинское гражданство российскому хоккеисту 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство рожденному в России хоккеисту Александру Костикову. Указ опубликован на сайте президента.
21-летний Костиков в последних двух сезонах выступал за команду «Донбасс». Он является двукратным чемпионом Украины. Форвард — воспитанник школы московского «Динамо». В российской Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) он играл за клубы «Мамонты Югры», «Русские Витязи», бердский «Кристалл» и «Челны».
Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. После принесения присяги политик пообещал дать украинское гражданство тем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину. К жителям Донбасса и Крыма он обратился на русском языке.
В ноябре 2018 года российское гражданство получил баскетболист Джоэль Боломбой. Он имеет также украинский и американский паспорта. Спортсмен провел всю профессиональную карьеру в США, куда переехал с Украины в четырехлетнем возрасте.
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Хоккей , Владимир Зеленский , Александр Костиков
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