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Хоккеист Михеев отметил, что пробиться в основной состав «Торонто» ему будет трудно 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий Илья Михеев осознает, что ему будет трудно закрепиться в основном составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" в следующем сезоне. Об этом Михеев рассказал ТАСС.
В сезоне-2018/19 Михеев выступал за омский "Авангард" и стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 45 (23 гола + 22 результативные передачи) очков. В плей-офф 24-летний форвард в 13 играх набрал 11 (4+7) очков. 6 мая он подписал контракт с "Торонто".
"Будет тяжело пробиться в основной состав, но я готов к этому. Думаю, что более подробно обсудим мою роль в команде, когда приеду. Кое-какие наметки есть, мы разговаривали с Майком Бэбкоком (главным тренером "Торонто" — прим. ТАСС), но детали пока не обсуждали. Сейчас немного отдохну, а потом буду работать, мне это очень интересно, предстоит много работы", — рассказал Михеев.
Михеев, выступавшей на прошлогоднем чемпионате мира, не был приглашен для участия в мировом первенстве в Словакии, где сборная России заняла третье место. В составе российской команды выступали 15 представителей НХЛ.
"За чемпионатом мира следил, некоторые групповые матчи не видел, плей-офф смотрел полностью. Никакой обиды на тренеров у меня нет, надо продолжать работать дальше, мое дело — работать, а тренерский штаб выбирает состав и руководит игрой. Я еду в Северную Америку не для того, чтобы попадать в сборную, а чтобы развиваться. В сборную всегда приятно попадать, там уже как сложится", — отметил Михеев.
Михеев вошел в символическую сборную Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона и получил награду на церемонии закрытия КХЛ во вторник. "Честно говоря, я не знал, что попаду в символическую сборную. Очень неожиданно, что попал в эту сборную, это большая честь для меня, очень приятно. Хочу поблагодарить всех партнеров по "Авангарду", тренерский штаб, болельщиков, без них я бы ничего не добился", — заключил собеседник агентства.
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Хоккей , Илья Михеев , ИТАР-ТАСС
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