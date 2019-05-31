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«Понимаем его объяснения»: НХЛ сделал заявление после видео с участием хоккеиста Кузнецова 

Рамблер + ещё 2 33 минуты назад
Фото: Scott Taetsch/Zuma/ТАСС
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и клуб лиги «Вашингтон» приняли объяснения российского хоккеиста Евгения Кузнецова по скандальному видео с наркотиками.
«Мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, опубликованное в социальных сетях. Хотя мы разочарованы его присутствием на видео, мы принимаем его объяснения и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации», — приводит ТАСС слова пресс-службы «Вашингтона».
В клубе назвали Кузнецова потрясающим игроком и выразили надежду, что хоккеист извлечет урок из сложившейся ситуации.
Национальная хоккейная лига также сочла объяснения Кузнецова исчерпывающими.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой Кузнецов запечатлен в номере отеля в Лас-Вегасе, где на столе был порошок белого цвета. Кузнецов признал, что присутствует на видео, но заявил, что оказался в номере случайно и, когда увидел «незнакомых женщин и непонятные вещества на столе», ушел оттуда «как можно быстрее».
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Хоккей , Евгений Кузнецов , ИТАР-ТАСС
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