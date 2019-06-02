Супруга Овечкина хочет большую семью

Анастасия Шубская, супруга российского хоккеиста Александра Овечкина , мечтает о большой семье, сообщает "Советский спорт".

Овечкин и Шубская поженились два года назад, а спустя некоторое время в их семье родился первый ребенок, сын.

Однако супруга именитого хоккеиста не хочет довольствоваться малым и мечтает о большой семье, а Овечкин это желание поддерживает.

Примером для Шубской является ее собственная семья, где она росла вместе с несколькими сестрами.

Ранее сообщалось, что Овечкин с женой посетили финал Лиги чемпионов.