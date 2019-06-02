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Супруга Овечкина хочет большую семью 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Анастасия Шубская, супруга российского хоккеиста Александра Овечкина, мечтает о большой семье, сообщает "Советский спорт".
Овечкин и Шубская поженились два года назад, а спустя некоторое время в их семье родился первый ребенок, сын.
Однако супруга именитого хоккеиста не хочет довольствоваться малым и мечтает о большой семье, а Овечкин это желание поддерживает.
Примером для Шубской является ее собственная семья, где она росла вместе с несколькими сестрами.
Ранее сообщалось, что Овечкин с женой посетили финал Лиги чемпионов.
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