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Фетисов предложил жителям Северного Кавказа сменить борьбу на хоккей 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, в настоящий момент являющийся депутатом Госдумы, поделился планами развития этого вида спорта на Северном Кавказе. Его слова в понедельник, 3 июня, приводит ТАСС.
«Хватит вам бороться с утра до вечера, думаю, пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе. Считаю, что сама по себе идея имеет много интересного, то есть мы приносим экзотику туда, где она должна быть изначально», — заявил Фетисов и отметил, что продвигает идею развития хоккея в регионе на протяжении нескольких месяцев.
По его мнению, через 10 лет местные спортсмены смогут конкурировать с мировыми звездами. Фетисов считает, что у уроженцев Северного Кавказа для этого как характер, так и физическая подготовка.
«Коллективное мышление надо развивать, а хоккей этому быстро учит», — подытожил он.
Хоккей в регионе пока не получил широкого распространения. В Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии функционируют несколько академий и арен. Большей популярностью пользуются спортивные единоборства. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году представители Северного Кавказа выиграли пять золотых медалей: в дзюдо, вольной и греко-римской борьбе.
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Хоккей , Вячеслав Фетисов , Госдума , ИТАР-ТАСС
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