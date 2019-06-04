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«Северсталь» подписала чешского хоккеиста 

RT на русском + ещё 3 42 минуты назад
Фото: Ondrej Deml/CTK globallookpress.com
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» заключил контракт с 25-летним чешским защитником Либором Шулаком.
Как сообщает официальный сайт клуба, «Северсталь» подписала контракт с Либором Шулаком. В прошлом сезоне чешский защитник выступал в Американской хоккейной лиге за «Гранд Рапидс». В 61 матче регулярного чемпионата Шулак набрал 15 очков (6+9). В плей-офф чех сыграл четыре матча, отдав две результативные передачи.
В прошлом сезоне «Северсталь» не сумела выйти в плей-офф КХЛ, заняв десятое место в Западной конференции.
Ранее сообщалось, что СКА планирует уменьшить размер ледовой площадки.
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Хоккей , Северсталь
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