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«Я не супергерой, он первым скинул краги». Свечников вспомнил о драке с Овечкиным 

SPORT24.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вновь вспомнил о драке с соотечественником из «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
«Мы ударили друг друга по клюшкам, дальше все пошло само собой. Я не супергерой, чтобы лезть первым. Овечкин первым скинул краги, и я не ожидал этого. Я его всегда уважал. А на льду я выхожу и делаю свою работу. Я ударился, когда падал. Это не было сильное сотрясение, все прогнозы изначально были оптимистичными.
В первый раз слышу, что Овечкин сказал, что в 19 лет не полез бы на такого опытного игрока. Не читал его интервью. На самом деле, без разницы, сколько лет игроку — просто играешь в свой хоккей и не боишься, что можно толкнуть кого-то», — цитирует Свечникова «Бизнес Online.
На счету 19-летнего Свечникова 37 (20+17) очков в 82 матчах регулярного сезона-2018/19 и 5 (3+2) очков в 9 играх плей-офф. „Харрикейнз“ дошли до финала Восточной конференции, где всухую проиграли серию „Бостон Брюинз“ (0-4).
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Комментарии1
Хоккей , Каролина Харрикейнз , Андрей Свечников , Александр Овечкин
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