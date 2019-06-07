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«Как золото брать — где они?»: почему хоккеисты уезжают из России 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов заявил, что игроки покидают российские клубы ради НХЛ, так как «чем-то недовольны». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Никто же не уезжает оттуда, где он счастлив, где все хорошо. Значит, у людей на то есть причины», — подчеркнул он.
По мнению Брызгалова, российские хоккеисты хотят себя «испытать», приехав в Америку.
"Смотришь на топ-игроков НХЛ — так там одни русские. Хотя как медали собирать золотые — где они все? Нету", — посетовал Брызгалов.
В ответ на вопрос о том, становятся ли причиной отъездов «перекосы в КХЛ», когда у одного клуба бюджет 2,5 миллиарда, а у другого — 300 миллионов, хоккеист предложил сравнить бюджеты Москвы и «условной Курганской области».
Он подчеркнул, что в НХЛ есть правила, которые все соблюдают, а за несоблюдение предусмотрены жесткие финансовые наказания — «не по 20 тысяч, а миллионы».
«Спорт-Экспресс» отмечает, что нынешние отъезды напоминает время, когда за рубеж уехал сам Брызгалов. По данным издания, в то время в НХЛ играло около 60 россиян. Тогда причиной отъездов становились низкие зарплаты, но сейчас «любой толковый средний хоккеист» в России может зарабатывать по 500 тысяч долларов в год.
Брызгалов начал профессиональную карьеру в сезоне 1998/99 в воротах «Лады-2», через некоторое время перешел в основной состав команды. В 2001 году начал выступать за клуб НХЛ «Анахайм Майти Дакс». В сезоне 2006/07 завоевал с командой Кубок Стэнли.
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Хоккей , Илья Брызгалов
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