Сломанная челюсть и спорный гол: россияне в шаге от Кубка Стэнли

Ивана Барбашёва. «Сент-Луис Блюз» обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Противостояние омрачилось очередным скандалом: победная шайба «Блюз» была заброшена с нарушением правил, что вызвало шквал жесточайшей критики, а еще больший огонь разожгли фанаты «Брюинз», подравшиеся между собой на трибуне. Финал близится к завершению — еще одна победа сделает чемпионами россиян Владимира Тарасенко

В ночь на 7 июня в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли, где «Брюинз» на своем льду принимал «Сент-Луис Блюз». Их противостояние уже стало едва ли не самым зрелищным финалом за последние годы, а ближе к концовке страсти накалились еще сильнее.

Игра началась скомкано и шла почти без моментов, из-за чего счет был открыт только на стартовой минуте второго периода. Защитник «Сент-Луис» Алекс Пьетранджело от синей линии набросил шайбу к лицевому борту, где из-за ворот выскочил Зак Сэнфорд, переведя снаряд к левому кругу вбрасывания, а О'Райлли ее подработав смог выполнить бросок под перекладину.

На 51-й минуте О'Райлли выступил уже в роли ассистента.

Хотя основную работу в моменте со вторым голом выполнили все же форвард гостей Тайлер Бозак и судьи. Дело в том, что Бозак перед голом у левого угла площадки в зоне «Бостона» поставил подножку Ноэлю Аккьяри , однако рефери эпизод пропустили. Это позволило «Блюз» развить атаку, а в завершающей стадии Дэвид Перрон удачно подставил клюшку, а шайба, проскочившая через вратарскую, поймала голкипера «Брюинз» Туукку Раска в момент перемещения, отправившись в ворота между его щитков.

Эта шайба стала поводом для критики в адрес «Сент-Луиса». Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди в очередной раз отметил, что судейство в финале оставляет желать лучшего. Об этом он настойчиво говорил после третьего матча, когда у ее команды начался заметный спад.

«Это было вопиющее нарушение правил. Я большой фанат хоккея, фанат игры. Но Национальная хоккейная лига (НХЛ) получает очень плохую репутацию после судейства в нынешнем плей-офф. Игрок соперника был уже на полпути к штрафному боксу… После этого мы были словно пьяные», — гневался специалист на пресс-конференции.

«Знаете, судейство сильно изменилось после третьего матча, когда соперник стал жаловаться на арбитров. После этого нам нужно было успокоиться и играть. Надо продолжать играть, что мы и сделали, забив следующий гол. Мы постарались что-то вокруг этого построить, но было не очень много… Да, в тот момент мы расстроились, но как только игроки вернулись на лед, они об этом не слишком беспокоились», — подчеркнул Кэссиди.

Виновник эпизода Бозак выражает мнение, что правила он не нарушал. Собственно, объяснить произошедшее какой-то логикой от также не смог.

«Это была всего лишь борьба за шайбу. Не знаю, что там увидел соперник. Лично я видел шайбу и пошел к ней, а он упал. Я не знаю, что случилось. Мы принимаем этот гол, мы возьмем его. Повтор эпизода? Нет, я не смотрел», — заявил Бозак.

Но только посмотрите на реакцию президента «мишек» Кэма Нили. Он дико бушевал в своей ложе, а фанаты «Бостона» закидали лед полотенцами и бутылками. Если бы он слышал оправдание Бозака…

Момент со спорным голом, кстати, так подкосил болельщиков хозяев, что они подрались между собой прямо во время матча, а продолжили уже после финальной сирены. Причины конфликта неизвестны.

Хотя качество игры в финале оставляет желать лучшего, но это как минимум весело.

Хозяева своим единственным голом смогли ответить только за шесть минут до конца матча. Хоккеисты «Сент-Луиса» в своей зоне потеряли шайбу, ее перехватил Тори Крюг и сделал передачу в правый круг вбрасывания, где ее караулил Джейк Дебраск, мощнейшим броском пробивший ближний угол ворот.

Без результативных действий со льда ушли два россиянина «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. Для них матч выдался не самым лучшим: Тарасенко провел на льду 15 минут и нанес лишь три броска в створ ворот. Аналогичное время отыграл Барбашёв, отметившись двумя бросками и шестью хитами.

Встреча завершилась со счетом 2:1, что позволило «Сент-Луису» повести в серии — 3-2. Говоря об игре в целом, можно отметить, что «Бостон» показал удивительно слабый для себя хоккей. «Блюзмены» же отлично использовали спад соперника и одержал важнейшую победу. Ну а блистали в составе «Блюз» голкипер Джордан Биннингтон . Он одержал 15-ю победу в плей-офф и 38 из 39 бросков, благодаря чему он повторил рекорд лиги для вратарей-новичков. А автор гола и результативной передачи О'Райлли вошел в историю клуба как пятый игрок, которому удалось набрать 20 очков в одном плей-офф.

Судьба Кубка Стэнли может быть решена уже в следующем матче, поскольку «Блюз» от чемпионства отделяет одна победа.

Шестой матч состоится в ночь на 10 июня, в 03.00 по московскому времени. Но просто «музыкантам» точно не будет. Об этом лишний раз напоминает непробиваемость капитана «мишек» Здено Хары. В прошлом матче он получил перелом челюсти, но в следующем все равно сыграл. Словак не мог даже говорить и открыть рот, но убедил медиков позволить ему сыграть.