Хоккеист Юньков подписал контракт со «Спартаком»

Нападающий Михаил Юньков подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" . Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

В прошлом сезоне Юньков выступал за череповецкую "Северсталь" , в составе которой он сыграл в 13 матчах и сделал две результативные передачи. Хоккеист выступал за "Спартак" с 2007 по 2009 год, а также с 2010-го по 2014-й. Всего он провел за московскую команду 305 встреч и набрал 98 очков (31 шайба +67 результативных передач). Также он выступал за казанский "Ак Барс", магнитогорский "Металлург", московский ЦСКА, омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев". Всего в КХЛ нападающий провел 514 игр, набрав 138 очков (53+85).

В составе "Ак Барса" он становился чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2010), также он выигрывал Кубок Гагарина вместе с "Металлургом" (2014).