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Хоккеист Юньков подписал контракт со «Спартаком» 

ТАСС + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий Михаил Юньков подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.
Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год и носит двусторонний характер.
В прошлом сезоне Юньков выступал за череповецкую "Северсталь", в составе которой он сыграл в 13 матчах и сделал две результативные передачи. Хоккеист выступал за "Спартак" с 2007 по 2009 год, а также с 2010-го по 2014-й. Всего он провел за московскую команду 305 встреч и набрал 98 очков (31 шайба +67 результативных передач). Также он выступал за казанский "Ак Барс", магнитогорский "Металлург", московский ЦСКА, омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев". Всего в КХЛ нападающий провел 514 игр, набрав 138 очков (53+85).
В составе "Ак Барса" он становился чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2010), также он выигрывал Кубок Гагарина вместе с "Металлургом" (2014).
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Хоккей , Михаил Юньков , Спартак , Северсталь
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