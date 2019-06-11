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Панарин раскритиковал «хоккейных родителей» 

Lenta.ru + ещё 6 6 часов назад
Фото: @artemiypanarin
Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился мнением о родителях юных хоккеистов. Видео доступно в Instagram-аккаунте спортсмена.
Панарин призвал «хоккейных родителей» спокойнее вести себя на тренировках и играх детей. По его мнению, давление вредит молодым спортсменам.
«Не надо готовить их к какой-то войне. Они должны получать удовольствие от жизни и наслаждаться детством», — убежден форвард.
Он также отметил, что некоторые отдают детей в хоккей в корыстных интересах.
«Родители начинают использовать детей как инвестицию, делать из них роботов», — заявил он.
Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2015 года. Первым клубом для россиянина в Северной Америке стал «Чикаго Блэкхокс». В детстве Панарин занимался в школе челябинского «Трактора», затем в Подольске. Первым профессиональным клубом для него стал местный «Витязь». Панарин — чемпион мира среди молодежи в составе сборной России. В составе взрослой команды он становился серебряным и бронзовым призером мирового первенства.
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Хоккей , Артемий Панарин
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