«Трактор» отказался от идеи приглашения хоккеиста Войнова

Защитник Вячеслав Войнов не перейдет в челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор". Об этом ТАСС заявил директор клуба Борис Видгоф.

Войнов, начинавший свою карьеру в "Тракторе", выиграл два Кубка Стэнли в составе "Лос-Анджелеса" и Кубок Гагарина с петербургским СКА. 9 апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была сокращена до середины следующего сезона. НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжила расследование. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил, в январе 2020 года Войнову исполнится 30 лет.

"Мы знаем интересы и потребности Славы, мы просто не сможем его потянуть, к сожалению. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы он играл у нас, но пока не судьба", — заявил Видгоф.

В сезоне-2018/19 "Трактор" занял восьмое место в Восточной конференции, в плей-офф в серии первого раунда челябинский клуб проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 0-4.