Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеист «Сент-Луиса» О'Райлли признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ 

RT на русском + ещё 8 7 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли стал обладателем награды «Конн Смайт Трофи», которая вручается самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В решающем седьмом матче серии финала с «Бостон Брюинз» (4:1) форвард отметился голом и результативной передачей. Всего в финальной серии Кубка Стэнли О'Райлли забросил пять шайб и сделал четыре паса.
В плей-офф на его счету 23 очка.
«Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4:3 и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.
Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв впервые в карьере стали обладателями Кубка Стэнли.
RT на русском: последние новости
Тарасенко и Барбашёв о победе «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли ФХР поздравила Тарасенко и Барбашёва с завоеванием Кубка Стэнли В «Тракторе» отказались от идеи приглашения хоккеиста Войнова
Хоккей , Иван Барбашев , Владимир Тарасенко , Райан О'райлли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФК «Торпедо» назвал бюджет на новый сезон
Тарасенко прокомментировал победу в Кубке Стэнли
Чемпион мира 2018 года стал игроком «Ак Барса»
Ковалев и Ярд могут провести бой в России
«Нант» хочет арендовать игрока «Спартака»
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение