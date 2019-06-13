Преступление было совершено сегодня в коттеджном посёлке Новая Романовка в Ленинградской области.
Согласно показаниям младшего сына, которому 15 лет, его брат набросился на мать с ножом. После этого предполагаемый преступник пытался покончить с собой, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. По словам подростка, старший брат хотел убить его, однако он смог убежать.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По информации РИА Новости, речь идёт о семье хоккеиста Максима Соколова, который в разное время играл за «Авангард», СКА и национальную сборную России.