17-летнего сына экс-хоккеиста сборной России заподозрили в убийстве матери

Преступление было совершено сегодня в коттеджном посёлке Новая Романовка в Ленинградской области.

Согласно показаниям младшего сына, которому 15 лет, его брат набросился на мать с ножом. После этого предполагаемый преступник пытался покончить с собой, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. По словам подростка, старший брат хотел убить его, однако он смог убежать.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».