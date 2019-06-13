Сын зарезал мать? Трагедия в семье знаменитого хоккеиста

В семье известного российского хоккеиста Максима Соколова произошла трагедия. По информации СМИ, его старший сын убил мать на глазах у младшего. Подросток прибежал к соседям с криками о том, что его брат сошел с ума и идет с ножом на мать, однако спасти женщину не успели. Следствие обнаружило супругу вратаря бездыханной с перерезанным горлом, а рядом находился подозреваемый в убийстве юноша, на теле которого также оказалось множество ран. Тем не менее молодой человек выжил и сейчас находится в реанимации.

Страшная трагедия произошла в семье бывшего вратаря петербургского хоккейного клуба СКА и сборной России Максима Соколова.

13 июня его жена Ирина была обнаружена мертвой в семейном коттедже в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области.

На теле женщины были обнаружены признаки насильственной смерти — ей перерезали горло.

Криминалисты и следователи оперативно прибыли на место происшествия после получения тревожного звонка и в настоящее время осуществляют его осмотр.

По инциденту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России — «Убийство». Такое деяние карается лишением свободы на срок от шести до 15 лет.

Также в следственном управлении сообщили, что обнаружили на месте преступления еще одного пострадавшего — 18-летнего юношу, который, судя по всему, является старшим сыном Соколова.

У него также нашли на теле серьезные повреждения и оперативно доставили в реанимацию. Врачи борются за его жизнь, юноша находится в тяжелом состоянии.

По информации ТАСС, первым об этой трагедии сообщил младший сын Соколова, который рассказал о бурном конфликте брата с матерью, из-за которого тот якобы атаковал женщину с ножом.

На местном портале 47news.ru представили более подробную версию страшных событий. По данным этого СМИ, во втором часу дня 13 июня перепуганный 15-летний подросток (младший сын Соколова) вбежал в дом к соседям по Новой Романовке и закричал:

«Помогите, старший брат сошел с ума! Он убивает мать».

После этого несколько мужчин вместе с юношей отправились в дом к Соколовым, чтобы прекратить конфликт. Но было уже слишком поздно: они обнаружили только убитую женщину и истекающего кровью старшего сына.

Как сообщает ФАН, врачи диагностировали у молодого человека множество травм — порезы обеих кистей и колотое ранение груди, а также левосторонний пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, которое может возникнуть из-за травмы грудной клетки) и сочетанную травму, то есть повреждения в разных системах органов.

На данный момент неизвестно, кто нанес такие ранения молодому человеку. Если предположения о том, что он якобы напал на мать с ножом, окажутся верными, то, возможно, парень получил эти травмы в борьбе.

В некоторых СМИ даже сообщается о том, что его якобы «решил добить» младший брат, когда увидел, что тот сотворил с матерью.

Однако никакого официального подтверждения этих данных пока нет. Оружие убийства в настоящее время находится на экспертизе.

Близкие знакомые семьи Соколовых до сих пор не могут смириться с произошедшим.

«Все в шоке, отказываются поверить. Семья выглядела дружной. Когда у сына была онкология, его мать выхаживала, заботилась о нем»,

Известно, что старший сын Соколова, которого зовут Максим, как и отца, играет на позиции вратаря за молодежную команду СКА — СКА-1946. Его одноклубники были также поражены случившейся трагедией.

«Спокойный всегда был, ни с кем не конфликтовал», — так охарактеризовал подозреваемого в убийстве один из партнеров по команде.

В настоящее время хоккеисты находятся в отпуске, поэтому молодые люди не находились в постоянном контакте.

В СКА уже выразили соболезнования своему бывшему игроку в связи с гибелью супруги.

«В семье Максима Соколова произошел трагический инцидент. По факту случившегося работает следствие, обстоятельства выясняются следственными органами.

Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий. Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь», — гласит заявление в твиттере клуба.

Напомним, Соколов провел в составе СКА 14 сезонов и был включен в галерею славы этой команды. Вместе с питерскими армейцами он побеждал в чемпионате России 2004 года, а также брал Кубок Европейских чемпионов в 2005-м. Кроме того, Соколов являлся членом олимпийской сборной России на Играх в Турине — 2006. В данный момент он трудится тренером молодежной команды СКА-1946, в составе которой играет его старший сын, подозреваемый в убийстве.

Профиль 18-летнего вратаря также можно найти на сайте клуба.