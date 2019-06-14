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«Не убивай меня»: подробности убийства жены хоккеиста Соколова 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Младший, 15-летний сын экс-вратаря СКА Максима Соколова дал показания по делу об убийстве своей матери. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на неназванный источник, подросток заявил, что старший брат угрожал ему убийством.
13 июня в одном из домов поселка Новая Романовка Ленинградской области обнаружили тело женщины «с явными признаками насильственной смерти». Убитой оказалась жена Соколова. СМИ писали, что в преступлении подозревают их 18-летнего сына. Следователи сообщили, что на месте происшествия находился молодой человек с телесными повреждениями, его госпитализировали.
По данным «КП», младший сын хоккеиста рассказал следователям, что в тот день старший брат вошел к нему в комнату и пригрозил убить его.
«Он ответил ему: «Не надо, я же тебя люблю». В тот момент, как заявляет парень, он еще не знал, что мать мертва», — заявил собеседник газеты.
Как сообщало издание 47news, младший сын Соколова обратился за помощью к соседям, заявив, что его брат напал с ножом на мать.
Соседи отправились на место происшествия и нашли там женщину с серьезным ножевым ранением, а рядом с ней — раненого молодого человека. В дом вызвали полицию, позже следователи возбудили дело по статье 105 УК РФ (убийство). В Следственном комитете уточняли, что молодой человек находится в тяжелом состоянии, женщину спасти не удалось.
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Хоккей , Максим Соколов , СКР , Комсомольская правда
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