«Ритуальное убийство»: сын Соколова озвучил свою версию трагедии

Младший сын хоккеиста Максима Соколова Арсений рассказал правоохранителям, почему его старший брат напал с ножом на собственную мать, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. По его словам, Максим Соколов-младший был не в себе.

Арсений Соколов рассказал о том, как развивались трагические события 13 июня. Молодой человек рассказал, что лежал на диване на втором этаже коттеджа в тот момент, когда к нему с ножом в руках подошёл брат Максим. Не говоря ни слова, он начал душить Арсения, а затем попытался ударить его ножом. Парню удалось вырваться и убежать к соседям. На место трагедии Арсений Соколов вернулся в сопровождении соседа Романа Гатченко. Оба были вооружены ножами. По словам, молодого человека, увидев, что мать убита, он не сдержался и несколько раз ударил Максима ножом в грудь и шею.

При этом на допросе Арсений Соколов вспомнил, что на прошлой неделе его брат говорил о намерении совершить ритуальное убийство. При этом парень якобы планировал сначала убить родственников, а затем покончить с собой.