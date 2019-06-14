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«Ритуальное убийство»: сын Соколова озвучил свою версию трагедии 

Рамблер 2 часа назад
Младший сын хоккеиста Максима Соколова Арсений рассказал правоохранителям, почему его старший брат напал с ножом на собственную мать, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. По его словам, Максим Соколов-младший был не в себе.
Арсений Соколов рассказал о том, как развивались трагические события 13 июня. Молодой человек рассказал, что лежал на диване на втором этаже коттеджа в тот момент, когда к нему с ножом в руках подошёл брат Максим. Не говоря ни слова, он начал душить Арсения, а затем попытался ударить его ножом. Парню удалось вырваться и убежать к соседям. На место трагедии Арсений Соколов вернулся в сопровождении соседа Романа Гатченко. Оба были вооружены ножами. По словам, молодого человека, увидев, что мать убита, он не сдержался и несколько раз ударил Максима ножом в грудь и шею.
При этом на допросе Арсений Соколов вспомнил, что на прошлой неделе его брат говорил о намерении совершить ритуальное убийство. При этом парень якобы планировал сначала убить родственников, а затем покончить с собой.
Трагедия разыгралась в поселке Новая Романовка Ленинградской области, где было обнаружено тело жены легендарного хоккеиста Максима Соколова. СМИ писали, что на месте происшествия находился молодой человек с телесными повреждениями, его госпитализировали. В Следственном комитете уточнили, что молодой человек находится в тяжелом состоянии, женщину спасти не удалось.
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Хоккей , Видео , Арсений Соколов , Максим Соколов , СКР
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