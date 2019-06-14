Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хотел добить свидетеля: задержан младший сын хоккеиста Соколова 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Следователи Ленинградского регионального управления задержали 15-летнего Арсения Соколова по подозрению в убийстве матери, сообщает Telegram-канал Baza. Ранее подросток обвинил в преступлении своего старшего брата Максима.
Арсений свою вину не признаёт, продолжая настаивать на том, что убийство спланировал его старший брат. Ранее молодой человек рассказал, как развивались события. 13 июня он якобы находился на втором этаже коттеджа в тот момент, когда к нему с ножом в руках подошёл брат. Не говоря ни слова, Максим начал душить Арсения, а затем попытался ударить его ножом. Парню удалось вырваться и убежать к соседям.
На место трагедии Арсений Соколов вернулся в сопровождении пенсионера Романа Гатченко. Оба были вооружены ножами. По словам молодого человека, увидев, что мать убита, он не сдержался и несколько раз ударил Максима ножом в грудь и шею. При этом на допросе Арсений Соколов вспомнил, что на прошлой неделе его брат говорил о намерении совершить ритуальное убийство. При этом парень якобы планировал сначала убить родственников, а затем покончить с собой.
В Следственном комитете проверяют различные версии. Одна из них: убийство матери совершил 15-летний Арсений Соколов, который вернулся на место преступления, чтобы добить выжившего свидетеля — брата Максима. О возможных мотивах Арсения пока ничего не известно.
Комментарии2
Хоккей , Арсений Соколов , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Луценко покинул «Динамо»
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
«Так кто сошёл с ума?»2
«Не люблю победы. С ними приходят деньги»
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение