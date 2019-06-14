Хотел добить свидетеля: задержан младший сын хоккеиста Соколова

Следователи Ленинградского регионального управления задержали 15-летнего Арсения Соколова по подозрению в убийстве матери, сообщает Telegram-канал Baza. Ранее подросток обвинил в преступлении своего старшего брата Максима.

Арсений свою вину не признаёт, продолжая настаивать на том, что убийство спланировал его старший брат. Ранее молодой человек рассказал, как развивались события. 13 июня он якобы находился на втором этаже коттеджа в тот момент, когда к нему с ножом в руках подошёл брат. Не говоря ни слова, Максим начал душить Арсения, а затем попытался ударить его ножом. Парню удалось вырваться и убежать к соседям.

На место трагедии Арсений Соколов вернулся в сопровождении пенсионера Романа Гатченко. Оба были вооружены ножами. По словам молодого человека, увидев, что мать убита, он не сдержался и несколько раз ударил Максима ножом в грудь и шею. При этом на допросе Арсений Соколов вспомнил, что на прошлой неделе его брат говорил о намерении совершить ритуальное убийство. При этом парень якобы планировал сначала убить родственников, а затем покончить с собой.