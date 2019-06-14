«Так кто сошёл с ума?». Теперь обвиняют 15-летнего сына вратаря Соколова

Неужели подросток сам совершил это преступление, а потом свалил все на брата? Да ещё и добить его попытался?

«В наших воротах не будет голов, ведь их защищает Максим Соколов », — эту кричалку болельщики очень любили в начале 2000-х годов, когда питерский голкипер успешно защищал ворота сборной России. Увы, теперь его фамилия появляется в новостях совсем по другому поводу.

Персонажи

Максим Соколов-старший — легенда петербургского хоккея и воспитанник СКА. Лучшие годы карьеры он провёл в «Авангарде», с которым стал чемпионом России в 2004 году. Выступал и в сборной России, сыграл на Олимпиаде-2006 и Кубке мира — 2004, является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, в 2002 году был признан лучшим вратарём турнира. Отец Арсения и Максима Соколова-младшего, супруг Ирины Соколовой

Ирина Соколова — супруга Максима Соколова-старшего, мать Арсения и Максима. С 2017 года супруги жили раздельно. Арсений Соколов — младший сын. Максим Соколов — старший сын.

Хроника событий

Как сообщает телеграм-канал Baza, днём 13 июня младший сын Соколовых, Арсений, выбежал из коттеджа в посёлке Романовка и бросился к соседям. Он кричал, что его старший брат сошёл с ума и убивает маму. Все вместе кинулись обратно и увидели на полу прихожей лежащую Ирину, а рядом — раненного старшего сына Максима. По словам Арсения, между Ириной и старшим сыном произошёл конфликт, который вызвал гнев 18-летнего Максима. Арсений заявил, что он слушал музыку, когда в комнату неожиданно вошёл брат. У него в руках был нож, и он сказал: «Сейчас я тебя убью». Арсений смог спастись и прибежать к соседям: он выбил нож ногой, выбежал во двор, перелез через забор. Вместе с одним из них, пенсионером Романом Гатченко, он пошёл обратно, сперва взяв у него дома два ножа. Однако спасение оказалось для него лишь первой серией разворачивающейся драмы.

Увидев мать, Арсений потерял контроль и напал на брата. Также Арсений заявил, что Максим Соколов-младший неделю назад говорил о ритуальном убийстве — себя и всей семьи. Итоги этой драмы таковы: Ирина Соколова погибла, старший сын Максим находится в больнице, младший сын, Арсений, задержан после допроса по делу об убийстве.

Что говорит полиция

Причастность 15-летнего Арсения к убийству мамы следователи проверяли ещё накануне. А сегодня, 14 июня, произошло задержание. «Вчера было возбуждено уголовное дело по статье „убийство“, подозреваемый — Арсений Соколов», — прокомментировали задержание в пресс-службе СК по Ленобласти. Оружие и отпечатки пальцев проходят экспертизу.

Странности дела

Поведение 15-летнего Арсения Соколова с самого начала могло показаться странным. Младший сын голкипера смог отбиться от 18-летнего брата, подошедшего к нему с ножом и угрозами. Он смог выбить нож, убежать и позвать на помощь, но, увидев тело мамы, в истерике бросился на старшего брата.

Вполне возможно, что всё могло быть иначе: преступление совершил младший сын, который занимается фехтованием и имеет навыки колющих ударов. Чтобы скрыть свою вину, он попытался убить брата и свалить вину на него.

По другой версии, причиной ран на шее и руках старшего сына могла стать попытка самоубийства, и тогда Арсений вполне может говорить правду. Вызывает удивление и поведение соседа-пенсионера, который зачем-то дал 15-летнему мальчику, явно находившемуся в нестабильном эмоциональном состоянии, сразу два кухонных ножа — куда логичнее было бы собрать больше людей, успокоить подростка и уже после этого идти на место происшествия. Неизвестен и тот факт, кто же в итоге вызвал полицию. Словом, эта мрачная история ещё далеко от развязки. Но каждого участника этих событий жалко по-своему.