В тяжелом состоянии: раненый сын Соколова пришел в сознание

Максим Соколов-младший, который был найден рядом со своей убитой матерью, пришёл в сознание, сообщает Life.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах. Ранее парня обвинил в убийстве его младший брат Арсений

По данным издания 18-летний Максим Соколов находится в тяжёлом состоянии. Отмечается, что врачи допускают его транспортировку в иное медучреждение, но пока не видят в этом необходимости. Молодой человек пока не может разговаривать.

Максим Соколов-младший может пролить свет на загадочные события, произошедшие 13 июня в поселке Новая Романовка Ленинградской области. Парень был найден с несколькими ножевыми ранениями в доме, где также была обнаружено тело супруги известного хоккеиста Максима Соколова-старшего. По подозрению в убийстве был задержан 15-летний младший сын спортсмена Арсений, который вину в преступлении не признаёт и указывает на «неадекватность» старшего брата. По словам молодого человека, Максим напал на него с ножом, но ему удалось вырваться и спустя какое-то время вернуться на место трагедии в сопровождении соседа-пенсионера. Увидев, что мать убита, парень якобы не сдержался и несколько раз ударил Максима ножом в грудь и шею.

При этом на допросе Арсений Соколов вспомнил, что на прошлой неделе его брат говорил о намерении совершить ритуальное убийство. При этом он планировал сначала убить родственников, а затем покончить с собой.