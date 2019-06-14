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СМИ: старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание 

Ридус 1 час назад
Фото: vk.com/ska1946
Старший сын известного российского хоккеиста Максима Соколова пришел в сознание, сообщает «Лайф» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Отмечается, что 18-летний Максим Соколов-младший пока не разговаривает. Как стало известно изданию, врачи разрешили транспортировать его в другую больницу, однако особой потребности в этом не видят.
Ранее сообщалось, что в поселке Романовка Ленинградской области была убита жена хоккеиста Ирина. По подозрению в совершении преступления был задержан ее 15-летний сын Арсений Соколов.
На допросе подросток заявил, что накануне его старший брат Максим вошел к нему в комнату с ножом и пытался сначала задушить его, а потом зарезать. Однако, по словам Арсения, ему удалось сбежать из дома. Он побежал за помощью к соседям, а вернувшись с подмогой, обнаружил мать мертвой и в ярости несколько раз сам ударил ножом Максима. Последнего доставили в реанимацию во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу, где у него диагностировали колото-резаные ранения шеи, груди и кистей.
Соколов-старший — бывший вратарь сборной России по хоккею, призер чемпионатов мира, участник зимней Олимпиады 2006 года в Турине. В 2016 году он стал тренером петербургского клуба «СКА-46», за который выступает как вратарь его старший сын Максим.
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Хоккей , Арсений Соколов , Максим Соколов
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