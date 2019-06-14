Бывший хоккеист СКА Максим Соколов высказался о трагедии, которая произошла в его семье, передает "КП".
Его младший сын Арсений подозревается в убийстве своей матери, жены Соколова Ирины, а также в нанесении тяжелых повреждений своему старшему брату Максиму.
"Спасибо за соболезнования, но я не могу ничего говорить, до свидания", — сказал экс-хоккеист.
Изначально версия убийства строилась на том, что старший сын убил мать, а потом пытался покончить с собой.
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова жаловался на агрессивность старшего брата.