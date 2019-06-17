Хоккеист Карлссон стал самым дорогим защитником в НХЛ

Шведский хоккеист Эрик Карлссон добился нового соглашения с "Сан-Хосе Шаркс". Контракт 29-летнего защитника рассчитан на восемь лет. По его условиям, среднегодовая зарплата шведа составит 11,5 миллиона долларов. О подписании нового договора с игроком сообщил официальный сайт клуба.

После заключения сделки Карлссон стал самым дорогим защитником в Национальной хоккейной лиге. Он опередил Дрю Даути из "Лос-Анджелес Кингз" (11 миллионов долларов) и Пи Кей Суббэна, выступающего за "Нэшвилл Предаторз" (9 миллионов долларов).

В прошедшем сезоне Карлссон сыграл 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 45 (3 гола + 42 передачи) баллов за результативность. В плей-офф в его активе 16 (2+14) очков в 19 встречах.