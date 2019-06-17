«Надели стринги»: российский хоккеист рассказал об унижениях в Канаде

Российский хоккеист Ярослав Алексеев раскрыл шокирующие подробности своей карьеры в Канаде. По словам нападающего, во время выступлений в юниорской лиге Квебека он столкнулся с откровенной дедовщиной, в ходе которой новичков унижали дикими заданиями с сексуальным подтекстом. Недавно 20-летний форвард подписал контракт с клубом «СайПа» и теперь переезжает в Финляндию.

Бывший нападающий московского «Динамо» и юниорской сборной России по хоккею Ярослав Алексеев рассказал пикантные подробности о периоде своей карьеры за океаном.

20-летний форвард в общей сложности провел три года в Канаде, где выступал за клубы главной юниорской лиги Квебека «Шербрук Финикс» и «Байе-Комо Драккар». По словам юного хоккеиста, ему пришлось побывать в довольно суровых условиях. В частности, он пожаловался на дедовщину, которую устроили старшие игроки «Шербрука».

Например, когда он подписал контракт новичка с этой командой, в ходе так называемого «посвящения» новобранцев команды заставляли пить алкогольные напитки в большом количестве и в состоянии опьянения выполнять дикие задания.

«Самая главная жесть, которая творилась в Канаде, происходила на вечеринке новичков. Я был умный и сразу откупился за $20. Тогда всем новичкам раздали памперсы для взрослых, в которых они весь день ходили по дому, но это было только начало. Первый раунд — все выпили по пять бокалов пива, последнему добавили еще пять шотов водки.

Самая жесть началась потом, когда каждого обязали вставить в задний проход по печеньке и пробежать вокруг дома на скорость. В процессе забега старшие выбегали из кустов и толкали в спину. Последнему пришлось бы съесть свое печенье. А в итоге — заставили всех»,

Также 20-летний хоккеист отметил, что сумасшествие на подобных вечеринках является нормой для местных. По его словам, спустя год он вновь стал свидетелем необычного поведения старших игроков клуба.

«На всех парней надели стринги, дали им по маленькой короне и собрали в небольшом бараке. Старшак надел черный фартук, бандитскую маску, перчатки для уборки, метлу, на ее конец — презерватив. Он вызывал по одному, и каждому засовывал метлу в задницу, чтобы человек орал и пугал остальных.

Фигня какая-то неадекватная», — добавил Алексеев, пожаловавшись на условия жизни в Канаде.

В частности, он отметил, что во время выступления за «Шербрук» и «Байе-Комо» он и другие игроки-легионеры проживали в чужих семьях. Так, за три года ему пришлось сменить четыре семьи. Кроме того, Алексеев подчеркнул языковой барьер: знание английского языка не помогло ему в общении с франкоговорящими канадцами.

«Первая семья — самая странная. Каждый вечер спрашивали меня, как дела. Проходило 15 минут, и они заново задавали тот же вопрос. И со всеми в доме так. Трое детей, мамаша — глупая блондинка, вся «сделанная», готовить не умеет. Проблемы со стиркой были. Рассказал отцу, и он сказал, что их срочно нужно менять. Когда обратился с этим вопросом к менеджеру, он мгновенно отреагировал: «Crazy family?» — заявил хоккеист.

В составе «Шербрука» Алексеев провел в общей сумме 132 матча, в которых набрал 113 очков (48 голов + 65 передач). В 2018 году он перешел в «Байе-Комо», которому помог занять первое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф «Драккар» выбыл на стадии первого раунда. В общей сложности Алексеев принял участие в 70-ти встречах, записав на свой счет 77 баллов (38+39). По итогам сезона подписал контакт с финским «СайПа».

Свою карьеру Алексеев начал в десятилетнем возрасте, став игроком тюменского «Газовика». В 2013 году он перешел в московское «Динамо». По словам самого хоккеиста, к нему проявляет интерес клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».

«Рассчитываю однажды перейти в «Шаркс». «Сан-Хосе» может предложить контракт, поскольку следит за мной уже второй сезон. В основе много возрастных игроков, поэтому будет перестройка. Сан-Хосе — отличный город, Калифорния — все дела. Кто откажется от такого? Фарм-клуб играет там же, так что все идеально», — заявил он.

В составе юниорской сборной России Ярослав Алексеев завоевал бронзовые медали чемпионата мира среди юниоров в 2017 году.