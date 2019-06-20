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Кучеров признан самым ценным игроком НХЛ сезона-2018/19 

ТАСС + ещё 32 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ранее форвард завоевал награду лучшему бомбардиру сезона ("Арт Росс Трофи") и приз лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков лиги ("Тед Линдсей Эворд").
В прошедшем сезоне Кучеров набрал 128 (41 гол + 87 результативных передач) очков в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард установил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также 25-летний нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда игроки "Питтсбурга" Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.
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