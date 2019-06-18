Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден

Младшего сына экс-хоккеиста сборной России отпустили из СИЗО по делу об убийстве матери

Следователи Ленинградской области выпустили из следственного изолятора 15-летнего сына бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова , задержанного ранее по делу об убийстве 45-летней матери. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области во вторник, следствие не будет ходатайствовать в суд о его аресте.

"С учетом данных о его личности и возрасте было принято решение о том, чтобы отпустить его из следственного изолятора. Следствие не будет ходатайствовать о его аресте", — сказал собеседник агентства.

Супруга Максима Соколова была найдена мертвой в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области в прошлый четверг. На месте происшествия также был обнаружен 18-летний старший сын Соколова с телесными повреждениями, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что сообщение о преступлении поступило от младшего сына хоккеиста, который заявил, что у брата произошел конфликт с матерью. По его словам, старший брат с ножом набросился на женщину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Максим Соколов — бывший вратарь, член олимпийской сборной России на играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005 год) призером чемпионатов мира в составе сборной России. Соколов также выступал за петербургский СКА. В настоящее время он завершил карьеру игрока и является старшим тренером молодежной хоккейной команды "СКА-1946".