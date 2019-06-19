«Самая большая задница»: американский хоккеист в ужасе от России

Американский нападающий Терри Джозеф Гальярди пожаловался, что ему якобы занесли инфекцию в бедро во время лечения от травмы в российском клубе «Нефтехимик». По словам хоккеиста, ему было так плохо, что пришлось лететь на обследование в Москву, поскольку больница в Нижнекамске была, «как в 1940-х годах». Это скандальное интервью вышло вскоре после того, как российский игрок Ярослав Алексеев пожаловался на издевательства над юными хоккеистами в Канаде.

Американский хоккеист Терри Джозеф Гальярди рассказал жуткие подробности о периоде своей карьеры в России, когда он выступал в Континентальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нефтехимик» из татарстанского Нижнекамска.

Нападающий перешел в эту команду в декабре 2016 года и провел всего восемь встреч, не забросив ни одной шайбы. На фоне такой игры он вскоре был отправлен в рижское «Динамо» , однако успел получить сильные впечатления от пребывания в стране, которыми в красочной форме поделился в подкасте Spittin' Chiclets.

«Про город Нижнекамск вообще никто не знает. Это одна из трех главных задниц в КХЛ, но там была самая высокая зарплата и баснословные премии за победы.

Я подумал, что смогу провести там немного времени. В итоге оказалось, что это самая большая задница в мире, в которой я был», — заявил американец.

Гальярди поразило, что все тренировки проводились чисто на русском языке, — видимо, он ожидал, что в команде с иностранными игроками указания будут даваться на английском. Но в итоге понимал хоккеист довольно мало и потому чувствовал себя, «словно зомби».

Однажды в раздевалку зашел владелец команды, которого Гальярди охарактеризовал, как «типичного русского, владеющего заводом, с громилами-телохранителями».

«Он что-то говорил перед матчем. Я спросил, в чем смысл его слов. Мне перевели, что за предстоящую встречу в случае победы мы получим премиальные в размере $15 тысяч, а не $3 тысячи, как обычно. 15 штук! Такая награда была за триумф над принципиальными соперниками», — удивлялся американец.

По его словам, за каждую победу бонусы получали не только игроки, но и тренеры и массажисты. Казалось бы, условия были вполне приемлемыми, но Гальярди не устраивал город, а также медицинское обслуживание.

«В одной из игр мне нанесли удар со спины. В итоге я получил травму руки.

Врачи не обнаружили никакого перелома и сказали, что нужно просто отдохнуть одну неделю. Общались мы, конечно, через онлайн-переводчик, — подчеркнул хоккеист. — Я пришел на арену на следующий недель, чтобы просто немного поразминаться. Там у меня состоялась беседа с главным тренером. Назаров говорил по-английски и спросил, сломана ли у меня рука. Я ответил, что нет. Тогда он ответил, что я буду играть».

Несмотря на то что медицинская служба рекомендовала недельный отдых от матчей, Гальярди, по его словам, согласился принять участие во встрече, поскольку соперник был не очень сильным и он думал, что все обойдется.

Накануне матча ему сделали угол в попу, который помог снять боль. Во время игры все было нормально, однако вечером нападающему резко стало еще хуже, чем раньше. Появилась рвота.

Американец не мог понять, из-за чего появились осложнения, поскольку новых травм он не получал. После проведения МРТ врачи заверили, что никаких переломов и серьезных повреждений связок нет.

«Пошел к генеральному менеджеру. Он сказал, что есть два варианта, — пройти обследование в Нефтекамске на деньги клуба или за свой счет лететь в Москву. А в этом городе была ужасная больница, как в 1940-х годах, так что я решил уехать в столицу», — вспоминал Гальярди.

После обследования в Москве обнаружилось, что в бедро американцу случайно занесли какую-то инфекцию через укол. Какая именно это была инфекция, он не помнит, однако уверяет, что пришлось пить антибиотики.

После этого Гальярди якобы сам изъявил желание покинуть «Нефтехимик» и перебрался в рижское «Динамо». При этом он отметил, что с ним честно рассчитались за отработанный срок, хотя в последнее время он не играл, а лишь посещал арену.

Любопытно, что такая история с элементами хоррора была рассказана американцем вскоре после того, как российский хоккеист Ярослав Алексеев поделился шокирующими подробностями об издевательствах старших игроков над новичками в Канаде.

Историю Алексеева даже подробно обсудили в одном из его бывших клубов — «Шербрук Финикс» — и провели внутреннее расследование, по итогам которого пришли к выводу, что «многие сведения не соответствуют действительности».

Напомним, россиянин утверждал, что на так называемом «посвящении» новых игроков команды будто бы заставляли бегать наперегонки вокруг дома с печеньем в заднем проходе, а также вставляли туда метлу.

Тот факт, что сразу после этого появилось интервью с американцем канадского происхождения Гальярди, который поведал об ужасах игры в России, выглядит забавным совпадением.

Однако стоит отметить, что слова нападающего вряд ли были изначально задуманы как ответ на рассказ Алексеева. Дело в том, что в подкасте Spittin' Chiclets, авторы которого общались с Гальярди, постоянно обсуждается негативные стороны игры в КХЛ, и появление подобных новостей уже давно не является сюрпризом.

Так, канадский хоккеист Байрон Дафо рассказывал в эфире этой программы, что во время сотрудничества с омским «Авангардом» его заставляли ночевать в бараке и якобы урезали зарплату в 2,5 раза без объективных причин.