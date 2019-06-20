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Овечкин исполнил мечту больного раком юного хоккеиста 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин поздравил с 18-летием хоккеиста Никиту Злобина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Осенью прошлого года Злобину поставили диагноз саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета — прим. «Ленты.ру»). По словам матери юноши, его заветной мечтой было пообщаться с Овечкиным. Представители благотворительного фонда вышли на его агентов, и хоккеист поздравил Никиту с совершеннолетием по видеосвязи.
Злобин рассказал, что был очень рад звонку хоккеиста.
«Он сказал, когда я вылечусь, он выйдет со мной на лед. Еще он сказал, что у меня теперь есть его телефон и что я могу писать и звонить в любое время. После звонка я очень долго не мог отойти», — добавил он.
Злобин выступал за московские школы «Русь», «Пингвины», «Метеор», а также за команду «Хоккей Москвы» до 18 лет. После начала болезни юноша прервал занятия хоккеем.
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Хоккей , Никита Злобин , Александр Овечкин , Lenta.ru
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