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Купание Овечкина в фонтане назвали лучшим мемом года 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Нападающий клуба Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин стал победителем премии NHL Fan Choice Awards, вручаемой по результатам голосования болельщиков. Об этом сообщается на сайте лиги.
Видео под названием «Лето Овечкина» набрало 32 процента голосов. Оно было признано лучшим хоккейным моментом в Twitter.
Летом прошлого года Овечкин отметил победу в Кубке Стэнли, искупавшись в фонтане. Хоккеист влез в фонтан на набережной в Вашингтоне в окружении толпы болельщиков.
Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005-го года. В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.
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