Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал мнение, что президент США Дональд Трамп является расистом.
«Он расист. Это высказывается публично, и многим людям это не нравится. Но мне кажется, что сами американцы сами расисты. И это нормально. Расизм есть во всех нациях», — приводит слова Задорова «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что в хоккей играет не так много афроамериканцев, но те, кто играет, так же высказывают свою позицию в отношении главы государства.
«Тот же Деванте Смит-Пелли не пошёл в Белый дом. Он отказался, это его видение», — сказал Задоров.