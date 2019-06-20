Российский хоккеист Задоров назвал Трампа расистом

«Он расист. Это высказывается публично, и многим людям это не нравится. Но мне кажется, что сами американцы сами расисты. И это нормально. Расизм есть во всех нациях», — приводит слова Задорова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что в хоккей играет не так много афроамериканцев, но те, кто играет, так же высказывают свою позицию в отношении главы государства.