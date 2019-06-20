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Российский хоккеист Задоров назвал Трампа расистом 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал мнение, что президент США Дональд Трамп является расистом.
«Он расист. Это высказывается публично, и многим людям это не нравится. Но мне кажется, что сами американцы сами расисты. И это нормально. Расизм есть во всех нациях», — приводит слова Задорова «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что в хоккей играет не так много афроамериканцев, но те, кто играет, так же высказывают свою позицию в отношении главы государства.
«Тот же Деванте Смит-Пелли не пошёл в Белый дом. Он отказался, это его видение», — сказал Задоров.
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Хоккей , Никита Задоров , Деванте Смит-пелли , Дональд Трамп
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