Раскрыт размер пенсии Овечкина

СМИ подсчитали размер пенсии российского хоккеиста Александра Овечкина

По информации издания «Бизнес.Online» , Национальная хоккейная лига (НХЛ) будет выплачивать Овечкину минимум 156 тысяч долларов в год. Это 13 тысяч долларов или 835 тысяч рублей в месяц по нынешнему курсу.

Издание уточняет, что выплаты начнутся по достижении Овечкиным возраста 62 лет. В правилах НХЛ есть пункт, согласно которому бывшие игроки могут рассчитывать на часть выплат с 45 лет, если они находятся в трудном финансовом положении.

Пенсионная реформа НХЛ была одним из главным требованием профсоюза игроков при обсуждении нового коллективного договора в 2012 году. До локаута максимальная пенсия хоккеистов составляла 50 тысяч долларов в год.

Теперь пенсия рассчитывается, исходя из количества проведенных матчей. К примеру, хоккеист, отыгравший 10 сезонов в лиге, может претендовать на пенсию в 255 тысяч долларов в год.