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Раскрыт размер пенсии Овечкина 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
СМИ подсчитали размер пенсии российского хоккеиста Александра Овечкина.
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По информации издания «Бизнес.Online», Национальная хоккейная лига (НХЛ) будет выплачивать Овечкину минимум 156 тысяч долларов в год. Это 13 тысяч долларов или 835 тысяч рублей в месяц по нынешнему курсу.
Издание уточняет, что выплаты начнутся по достижении Овечкиным возраста 62 лет. В правилах НХЛ есть пункт, согласно которому бывшие игроки могут рассчитывать на часть выплат с 45 лет, если они находятся в трудном финансовом положении.
Пенсионная реформа НХЛ была одним из главным требованием профсоюза игроков при обсуждении нового коллективного договора в 2012 году. До локаута максимальная пенсия хоккеистов составляла 50 тысяч долларов в год.
Теперь пенсия рассчитывается, исходя из количества проведенных матчей. К примеру, хоккеист, отыгравший 10 сезонов в лиге, может претендовать на пенсию в 255 тысяч долларов в год.
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Хоккей , Александр Овечкин
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