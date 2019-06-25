«Сент-Луис» продлил контракт с главным тренером Берубе

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Крэйгом Берубе.

Как сообщает пресс-служба клуба новое соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на три года.

Берубе присоединился к «Сент-Луису» в качестве ассистента главного тренера в 2017 году, а в ноябре 2019 года стал главным тренером команды, которая под его руководством сумела впервые в своей истории завоевать Кубко Стэнли.

Ранее сообщалось, что Брукс Орпик объявил о завершении карьеры.