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«Сент-Луис» продлил контракт с главным тренером Берубе 

RT на русском + ещё 2 6 часов назад
Фото: Reuters
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Крэйгом Берубе.
Как сообщает пресс-служба клуба новое соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на три года.
Берубе присоединился к «Сент-Луису» в качестве ассистента главного тренера в 2017 году, а в ноябре 2019 года стал главным тренером команды, которая под его руководством сумела впервые в своей истории завоевать Кубко Стэнли.
Ранее сообщалось, что Брукс Орпик объявил о завершении карьеры.
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