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Овечкин сохранил пост советника генерального директора хоккейного клуба «Динамо» 

ТАСС + ещё 6 11 часов назад
Фото: ТАСС
Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин сохранил пост советника генерального директора московского хоккейного клуба "Динамо". Об этом сообщила в четверг пресс-служба клуба.
Овечкин является воспитанником московского клуба, он выступал за "Динамо" с 2001 по 2005 год. Ранее он был советником президента "Динамо". С 2018 года является советником генерального директора "Динамо".
"Внимательно следил за ситуацией в "Динамо", все-таки это мой родной клуб, всегда сильно переживаю за него, — сказал Овечкин. — Очень рад, что тут сейчас работают люди, которых я хорошо знаю, которые хотят вернуть клуб на вершину. Здорово пообщались с руководством клуба, видно, что в "Динамо" сейчас хорошая атмосфера, есть заинтересованность и уверенность в действиях у людей. Надеюсь, что в этом сезоне команда покажет хороший результат и порадует всех наших болельщиков".
Генеральный директор Евгений Кровопусков отметил важность роли советника. "Мы не стали изменять доброй традиции и вновь рады видеть нашего воспитанника Александра Овечкина в роли советника генерального директора, — отметил Кровопусков. — Эта должность не является формальностью, как многие могут подумать. Саша, как истинный динамовец, всегда следит за выступлениями команды и участвует в жизни клуба".
"Мы не обошли вниманием и состояние сегодняшних дел, — добавил он. — Обсудили действующий состав и услышали интересную информацию о российских игроках, которые выступают в Северной Америке. Комплектование команды не закончено, поэтому любой совет мы воспринимаем с удовольствием".

Достижения Овечкина

На данный момент 33-летний нападающий выступает за "Вашингтон", в составе которого он становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Всего в НХЛ Овечкин провел 1084 матча, набрав 1211 (658 шайб + 553 передачи) очков. В минувшем сезоне форвард в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем "Морис Ришар Трофи" — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, в истории НХЛ он уступает по этому показателю только Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов. За сборную России форвард провел 58 встреч, набрав 41 (20 шайб + 21 передача) очко.
В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, также в его активе две серебряных и четыре бронзовых награды турнира. Всего за национальную команду он провел 58 матчей, набрав 41 (20+21) очко.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 "Динамо" заняло пятое место в Западной конференции, набрав 72 очка. В первом раунде плей-офф столичный клуб обыграл хельсинкский "Йокерит" (счет в серии 4-2), а во втором раунде уступил ЦСКА (1-4), который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.
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Комментарии
Хоккей , Александр Овечкин , Майк Босси , Динамо
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