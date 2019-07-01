Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ 

Lenta.ru + ещё 29 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов. Об этом сообщает The Athletic.
По информации издания, клуб намерен предложить форварду соглашение на восемь лет на 96 миллионов долларов (12 миллионов за сезон), но затем рассчитывает увеличить общую сумму до 100 миллионов (12,5 миллионов в год).
Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. 1 июля истек срок действия контракта хоккеиста с «Коламбусом», и форвард стал свободным агентом. Ранее он проявлял желание покинуть свой нынешний клуб, за который спортсмен играет второй сезон. До этого он выступал за «Чикаго Блэкхоукс».
В январе компания High Bank Distillery пообещала Панарину пожизненный запас водки, если он останется в «Коламбусе». Хоккеист это предложение отверг.
Последние новости
Москвичам предрекли новое похолодание В Чечне напали на пост полиции Соратник Зеленского предложил Донбассу сделку
Хоккей , Артемий Панарин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке
Назван самый высокооплачиваемый россиянин в истории НХЛ
Мамаев решил стать тренером
Кокорин рассказал о своей больной ноге1
Касаткина не прошла во второй круг Уимблдона
Видео
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
04:28
Глушаков станцевал лезгинку
Футбол
00:35
Блондинка, судившая матч, припугнула футболистов
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:55
Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева
Футбол Статьи
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение