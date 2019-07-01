Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, клуб намерен предложить форварду соглашение на восемь лет на 96 миллионов долларов (12 миллионов за сезон), но затем рассчитывает увеличить общую сумму до 100 миллионов (12,5 миллионов в год).

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. 1 июля истек срок действия контракта хоккеиста с «Коламбусом», и форвард стал свободным агентом. Ранее он проявлял желание покинуть свой нынешний клуб, за который спортсмен играет второй сезон. До этого он выступал за «Чикаго Блэкхоукс».

В январе компания High Bank Distillery пообещала Панарину пожизненный запас водки, если он останется в «Коламбусе». Хоккеист это предложение отверг.