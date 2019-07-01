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Стала известна сумма контракта Бобровского с «Флоридой» 

Чемпионат.com + ещё 23 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Голкипер Сергей Бобровский продолжит карьеру в составе «Флориды Пантерз», информирует официальный сайт команды. Контракт подписан сроком на семь лет, зарплата Бобровского за сезон составит $ 10 млн Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% броска при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% броска в 10 играх.
30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».
Ранее «Флорида» осталась без двух вратарей — многоопытный Роберто Луонго объявил о завершении карьеры, а Джеймса Раймера обменяли в «Каролину Харрикейнз».
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Хоккей , Прочее , Каролина Харрикейнз , Сергей Бобровский , Джеймс Раймер , Роберто Луонго
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