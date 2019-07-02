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Варламов подписал контракт с «Айлендерс» 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» объявил о подписании контракта с российским голкипером Семёном Варламовым.
Как сообщает пресс-служба клуба соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на четыре года.
Варламов был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2006 года под общим 23-м номером и после трёх лет выступлений за «Кэпиталз» присоединился к «Колорадо Эвеланш». В прошлом сезон он сыграл в 49 матчах регулярного чемпионата, два из которых отыграл на ноль, при 91,6% отражённых бросков.
Ранее сообщалось, что Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.
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Хоккей , Семен Варламов
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