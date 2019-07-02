Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский хоккеист броском шайбы отвинтил крышку бутылки 

Lenta.ru 2 часа назад
Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов открыл крышку бутылки, бросив в нее шайбу. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте клуба.
«Что вы знаете про ювелирные броски? Данис Зарипов знает про них все», — говорится в комментарии к публикации. Хоккеист стал очередным участником флешмоба Bottle Cap Challenge, изначальная цель которого — открутить крышку ногой, сделав это так, чтобы жидкость осталась в неподвижном состоянии.
Ранее в челлендже поучаствовали ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор и актер Джейсон Стэйтем.
Последние новости
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным «Лошариком» На загоревшемся в море российском аппарате нашли выживших Погибли 14 российских моряков-подводников
Хоккей , Видео , Конор Макгрегор , Джейсон Стэйтем , Данис Зарипов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия — это барак»: канадцы в ужасе от КХЛ1
«Тоттенхэм» совершил рекордный трансфер
Найден труп пропавшей на озере Комо футболистки3
Теннисистка повздорила с журналисткой из-за платья
WADA заподозрило почти 300 россиян в допинге7
Видео
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
00:26
Зарипов броском шайбы отвинтил крышку бутылки
Хоккей
00:38
Кокорин восстал против системы
Футбол
04:28
Глушаков станцевал лезгинку
Футбол
00:35
Блондинка, судившая матч, припугнула футболистов
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:55
Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение