Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о знакомстве со звездой российской эстрады Филиппом Киркоровым.
«Очередь выстроилась, чтобы сфотографироваться с Киркоровым, мы с Андрем Василевским тоже подошли. Кто-то сказал Филиппу, что мы — хоккеисты. Киркоров обрадовался, детей своих позвал: «Вот ваши кумиры!» Его ребенку семь лет, Филипп думает его отдать на хоккей в Майами. Спросил контакт, к кому обратиться, мы дали нужный телефон», — цитирует хоккеиста «Матч ТВ».
Также Сергачёв вспомнил, как во время выступлений за «Монреаль Канадиэнс» его партнёр Андрей Марков ставил в раздевалке песни Аллы Пугачёвой.
Ранее сообщалось, что хоккеист Кныжов подписал контракт с «Сан-Хосе».