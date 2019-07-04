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Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин неудачно прокатился на вейкборде и вызвал ажиотаж в сети. Видео появилось в Instagram-аккаунте жены хоккеиста Анастасии Шубской.
Шубская запечатлела Овечкина в момент, когда тот упал с вейкборда. В Twitter-аккаунте НХЛ назвали падение хоккеиста лучшим видео дня.
Пользователи соцсетей также оценили катание хоккеиста.
«Я не мог перестать смеяться», — написал один из них. «Теперь я знаю, в чем я лучше Овечкина», — отреагировал другой.
В июне этого года россиянин стал победителем премии NHL Fan Choice Awards. Видео под названием «Лето Овечкина» было признано лучшим хоккейным моментом в Twitter.
Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005-го года. В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.
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Хоккей , Видео , Анастасия Шубская , Александр Овечкин
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