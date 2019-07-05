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Тренер из НХЛ вспомнил о желании убить Малкина 

Lenta.ru + ещё 5 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о работе с российским хоккеистом Евгением Малкиным в «Питтсбург Пингвинс».
«Малкина я сначала не переваривал. Я был готов его убить», — заявил Токкет.
Он рассказал, как однажды отчитал форварда, а тот ответил ему нецензурной бранью по-русски. При этом тренер отметил, что на следующий день Малкин извинился, и с тех пор у них сложились дружеские отношения.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе «Пингвинс» форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Хоккеист покидал клуб на один сезон, вернувшись в 2012 году в магнитогорский «Металлург».
Токкет работал в «Питтсбурге» ассистентом тренера с 2014-го по 2017-й. Затем он возглавил «Аризону Койотс».
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Хоккей , Евгений Малкин , Рик Токкет , Металлург
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