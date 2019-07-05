Тренер из НХЛ вспомнил о желании убить Малкина

«Малкина я сначала не переваривал. Я был готов его убить», — заявил Токкет.

Он рассказал, как однажды отчитал форварда, а тот ответил ему нецензурной бранью по-русски. При этом тренер отметил, что на следующий день Малкин извинился, и с тех пор у них сложились дружеские отношения.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе «Пингвинс» форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Хоккеист покидал клуб на один сезон, вернувшись в 2012 году в магнитогорский «Металлург»

Токкет работал в «Питтсбурге» ассистентом тренера с 2014-го по 2017-й. Затем он возглавил «Аризону Койотс».