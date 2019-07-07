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Названо место проведения матча звезд КХЛ 

Газета.Ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Стало известно, где пройдет матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
Матч состоится на московской домашней арене "Динамо". Об этом сообщил член совета директоров лиги Александр Медведев.
"Матч звезд пройдет в Москве на динамовском комплексе, который включает в себя хоккейную и футбольную арены. Хоккейная арена очень хорошая. Думаю, эта неделя пройдет на самом высоком уровне", — сказал Медведев.
Уикенд состоится 18-19 января.
Ранее агент заявил, что потолок зарплат снизит уровень КХЛ и поддержит волну отъезда игроков в НХЛ.
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Хоккей , Динамо , ИТАР-ТАСС
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