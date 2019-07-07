Названо место проведения матча звезд КХЛ

Стало известно, где пройдет матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.

Матч состоится на московской домашней арене "Динамо" . Об этом сообщил член совета директоров лиги Александр Медведев.

"Матч звезд пройдет в Москве на динамовском комплексе, который включает в себя хоккейную и футбольную арены. Хоккейная арена очень хорошая. Думаю, эта неделя пройдет на самом высоком уровне", — сказал Медведев.

Уикенд состоится 18-19 января.

Ранее агент заявил, что потолок зарплат снизит уровень КХЛ и поддержит волну отъезда игроков в НХЛ.