Российский хоккеист дисквалифицирован на четыре года

Бывший игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Титов получил дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает РИА "Новости".

На сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА) появилась информация, что хоккеист отстранен на четыре года за нарушение п. 2.1 (наличие запрещенной субстанции в пробе) Общероссийских антидопинговых правил.

В своей карьере в КХЛ Титов играл за новокузнецкий "Металлург" (сезон-2016/17) и в ВХЛ за "Торос", "Южный Урал", Звезду", "Спутник" и "Дизель".

Ранее сообщалось, что рассказавшая о "правильном допинге" фигуристка будет выступать за Украину.