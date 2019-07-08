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Российский хоккеист дисквалифицирован на четыре года 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Титов получил дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает РИА "Новости".
На сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА) появилась информация, что хоккеист отстранен на четыре года за нарушение п. 2.1 (наличие запрещенной субстанции в пробе) Общероссийских антидопинговых правил.
В своей карьере в КХЛ Титов играл за новокузнецкий "Металлург" (сезон-2016/17) и в ВХЛ за "Торос", "Южный Урал", Звезду", "Спутник" и "Дизель".
Ранее сообщалось, что рассказавшая о "правильном допинге" фигуристка будет выступать за Украину.
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