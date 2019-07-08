Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Барбашев привезет Кубок Стэнли в Москву 17 августа 

SPORT24.ru + ещё 6 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев привезет Кубок Стэнли в Москву. Приезд хоккеиста в столицу России ожидается 17 августа.
«Барбашев презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — приводит ТАСС слова агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
«Сент-Луис» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. В финале команда выиграла серию у «Бостон Брюинз» со счетом 4-3. В ходе регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» какое-то время шел на последнем месте в НХЛ. В команде сменился тренер — вместо Майка Йео пришел Крэйг Берубе.
SPORT24.ru: последние новости
Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Титов дисквалифицирован на 4 года Матч Звезд КХЛ снова пройдет в Москве. Ради новой арены «Динамо» прокатили Питер и Хельсинки Тренер из НХЛ признался, что не переваривал Малкина. Тот послал его по-русски
Хоккей , Иван Барбашев , Дэн Мильштейн , Майк Йео , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудряшов: мужик не должен быть главным в семье
Жердев рассказал о сложностях жизни в США
Новый этап ралли «Шелковый путь» прошел в Бурятии
Раскрыты обстоятельства гибели юной гандболистки из РФ23
Пример для русских: как Зинченко сумел покорить Англию1
Видео
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
00:44
Бегун отпраздновал победу за круг до финиша и проиграл
Легкая атлетика
00:57
Акция грузинских регбистов попала на видео
Летние виды спорта
01:31
Шарапову попросили уйти
Теннис
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:46
Кокорина выпустили из СИЗО
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение