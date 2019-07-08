Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев привезет Кубок Стэнли в Москву. Приезд хоккеиста в столицу России ожидается 17 августа.
«Барбашев презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — приводит ТАСС слова агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
«Сент-Луис» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. В финале команда выиграла серию у «Бостон Брюинз» со счетом 4-3. В ходе регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» какое-то время шел на последнем месте в НХЛ. В команде сменился тренер — вместо Майка Йео пришел Крэйг Берубе.