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Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Титов дисквалифицирован на 4 года

Матч Звезд КХЛ снова пройдет в Москве. Ради новой арены «Динамо» прокатили Питер и Хельсинки

Тренер из НХЛ признался, что не переваривал Малкина. Тот послал его по-русски