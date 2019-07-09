Хоккеист Жердев рассказал о сложностях жизни в США

Двукратный чемпион мира Николай Жердев рассказал, к чему дольше всего привыкал в США, сообщает "СЭ".

У хоккеиста были тяжелые отношения с английским языком.

"К чему было труднее всего привыкать? К языковому барьеру, зато на английском общаюсь и сейчас. Поначалу сложно было. Хорошо, что потом в "Коламбусе" появился Саша Свитов из "Тампы". Еще у нас было много ребят из Чехии, которые знали русский. Так что общения хватало. В плане общения на льду язык хоккея универсален и понятен для любого", — сказал Жердев.