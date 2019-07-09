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Хоккеист Жердев рассказал о сложностях жизни в США 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный чемпион мира Николай Жердев рассказал, к чему дольше всего привыкал в США, сообщает "СЭ".
У хоккеиста были тяжелые отношения с английским языком.
"К чему было труднее всего привыкать? К языковому барьеру, зато на английском общаюсь и сейчас. Поначалу сложно было. Хорошо, что потом в "Коламбусе" появился Саша Свитов из "Тампы". Еще у нас было много ребят из Чехии, которые знали русский. Так что общения хватало. В плане общения на льду язык хоккея универсален и понятен для любого", — сказал Жердев.
Ранее сообщалось, что тренер "Авангарда" выставил на продажу дом в Атланте.
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Хоккей , Николай Жердев , ХК Авангард
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