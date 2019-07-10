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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Форвард Мэтт Каллен завершил игровую карьеру.
Как сообщает пресс-служба "Питтсбург Пингвинз", в сезоне-2018/2019 42-летний хоккеист вернулся в стан "пингвинов" и отыграл 71 матч, отметившись семью голами и 13 результативными передачами.
Всего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) спортмен провел 1516 матчей, забил 266 голов и отдал 465 результативных передач.
Хоккеист также в карьере выступал за "Анахайм Дакс", "Флориду Пантерз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Каролину Харрикейнз", "Оттаву Сенаторз", "Миннесоту Уайлд" и "Нэшвилл Предаторз".
Стоит отметить, что Каллен трижды поднимал над головой Кубок Стэнли.
Ранее выступающий в НХЛ 19-летний российский форвард рассказал о жизни в США.
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Хоккей , Каролина Харрикейнз , Мэтт Каллен
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