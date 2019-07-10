Трехкратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру

Как сообщает пресс-служба "Питтсбург Пингвинз", в сезоне-2018/2019 42-летний хоккеист вернулся в стан "пингвинов" и отыграл 71 матч, отметившись семью голами и 13 результативными передачами.

Всего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) спортмен провел 1516 матчей, забил 266 голов и отдал 465 результативных передач.

Хоккеист также в карьере выступал за "Анахайм Дакс", "Флориду Пантерз", "Нью-Йорк Рейнджерс", " Каролину Харрикейнз ", "Оттаву Сенаторз", "Миннесоту Уайлд" и "Нэшвилл Предаторз".

Стоит отметить, что Каллен трижды поднимал над головой Кубок Стэнли.

Ранее выступающий в НХЛ 19-летний российский форвард рассказал о жизни в США.