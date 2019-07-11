«Что за отношение!» Новый тренер сборной возмутил специалистов

СКА объявил о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера, а немного ранее стало известно, что он возглавил и сборную России. 47-летний специалист еще не взял ни одного титула в качестве наставника и успел поработать главным тренером только в двух клубах. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк попросил дать ему шанс, отметив, что для победы на Олимпиаде нужно «искать все новое». Однако некоторых деятелей хоккея это назначение возмутило.

За три года до следующей зимней Олимпиады руководство Федерации хоккея России (ФХР) решило осуществить очередную перестановку на посту главного тренера: вместо Ильи Воробьева , который даже с мегазвездным составом из НХЛ не сумел выиграть чемпионат мира, был назначен один из его помощников Алексей Кудашов.

По уже сложившейся традиции специалист возглавил и «базовый» клуб национальной команды — петербургский СКА, и теперь будет совмещать две должности сразу.

Такой выбор нового наставника для двух главных команд страны вызвал неоднозначные впечатления у людей из мира хоккея.

Как игрок, Кудашов в последние два года своей карьеры был лидером московского «Динамо» и даже взял Кубок Гагарина в 2012-м, но весь период его игры до этого момента нельзя назвать блестящим. Так, в НХЛ он провел только 25 встреч за «Торонто Мэйпл Лифс», забросив одну шайбу. На уровне сборной нападающий выигрывал лишь молодежный чемпионат мира.

В качестве главного тренера специалист успел поработать пока в двух командах — с 2013 по 2015-й год в мытищинском «Атланте» (дважды занял девятое место в Западной конференции) и с 2015 по 2017-й год в ярославском «Локомотиве» (занимал третье и четвертое место на Западе, доходил до финала плей-офф конференции).

Обе команды большую часть времени демонстрировали не очень зрелищный хоккей, отталкиваясь от соперника, за исключением короткого отрезка «Локо» в плей-офф весной 2017 года.

Никаких титулов на посту тренера Кудашов не завоевал.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, комментируя это назначение, призвал дать 47-летнему специалисту шанс, и подчеркнул, что сборной были необходимы изменения в начале олимпийского цикла.

«Кудашов — человек с характером. Во время чемпионата мира — 2019 я наблюдал, как он общается с игроками, как анализирует каждый матч в раздевалке, как настраивает на встречи, — цитирует Третьяка ТАСС. — Он выступал за сборную, играл в НХЛ, пользуется уважением, знает тактику. У нас до Олимпиады времени много, будем искать все новое, чтобы выиграть чемпионат мира и Олимпиаду. Все делается для победы».

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов в комментарии «Известиям» отметил, что назначение Кудашова вряд ли окажет серьезное влияние на игру сборной.

«Подобные изменения напоминают косметический ремонт. Когда Алексей возглавлял «Локомотив», игровой стиль этой команды особенно ничем не отличался от того, что показывал магнитогорский «Металлург», который в ту пору тренировал Воробьев. По своей квалификации они находятся на одном уровне, как и многие специалисты в России сейчас», — заявил Давыдов, отметив, что явно сильнее других тренеров были в последнее время только Олег Знарок и его помощник Харийс Витолиньш.

Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин признался, что приход Кудашова в сборную и СКА его ничуть не удивил, поскольку это решение было принято давно, но руководство ФХР по какой-то причине анонсировало его только сейчас.

«Предполагаю, что основная причина отставки Воробьева — это показанный результат. Сборная не выиграла, СКА не взял титул, поэтому его и уволили», — цитирует Николишина Sport24.

При этом экс-нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в корне не согласен с такими быстрыми тренерскими перестановками, поскольку считает, что специалистам нужно давать время, чтобы проявить себя (Воробьев работал со сборной чуть больше года).

Кроме того, Николишин заявил, что основные решения в национальной команде все равно принимает не главный тренер, видимо, намекая на руководство ФХР.

«У нас тренера в сборной взяли, убрали и сразу назначили. Нет ни тренерского совета, ни чего-либо еще. Как-то странно это все происходит: кого хочу, того и поставил! Что это за отношение к национальной команде!» — возмутился хоккеист.

Тем не менее он выразил поддержку Кудашову, отметив, что отсутствие трофеев в качестве тренера не является признаком обязательного провала со сборной.