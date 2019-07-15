Сын Игоря Ларионова подписал пробный контракт с ХК СКА

Пресс-служба СКА

Пробный контракт будет действовать до 20 августа 2019 года.

В прошедшем сезоне форвард провел за "Виндзор" (Хоккейная лига Онтарио, OHL), "Маскегон" и "Мэдисон" (оба — Хоккейная лига США, USHL) 58 матчей, набрал 48 (16+32) очков.