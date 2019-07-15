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Сын Игоря Ларионова подписал пробный контракт с ХК СКА 

ТАСС + ещё 10 6 часов назад
Фото: ТАСС
Петербургский хоккейный клуб СКА подписал пробный контракт с 20-летним Игорем Ларионовым, сыном четырехкратного чемпиона мира, двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова. Об этом сообщает пресс-служба "СКА-Невы", фарм-клуба СКА.
Пресс-служба СКА
Пробный контракт будет действовать до 20 августа 2019 года.
В прошедшем сезоне форвард провел за "Виндзор" (Хоккейная лига Онтарио, OHL), "Маскегон" и "Мэдисон" (оба — Хоккейная лига США, USHL) 58 матчей, набрал 48 (16+32) очков.
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Хоккей , Игорь Ларионов , СКА
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