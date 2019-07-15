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Хоккеист рассказал об отношениях с Бузовой 

Рамблер 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов рассказал «Спорт-Экспрессу», какие отношения его связывают с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, его роман с ведущей «Дома-2» — выдумка журналистов.
Слухи о близкой связи спортсмена со звездой шоу-бизнеса появились после того, как Бузова появилась на одной из игр «Авангарда» в майке омской команды с номером Зернова. Певица отметила, что на матч её пригласило руководство клуба.
«Так уж получилось, что я стала негласным талисманом команды», — написала тогда Бузова в соцсети.
Зернов опроверг информацию о роман с артисткой, заявив, что понятия не имеет, кто выдал ей майку с его номером.
«Да мне кажется, что это вы и запустили всю историю. Нет никаких отношений. Она пришла на игру в свитере с моим номером. Вот после этого и началось все. Уж не знаю, где она его взяла», — отметил спортсмен.
Журналист припомнил, что Бузова интересовалась самочувствием хоккеиста, когда тот получил травму. Зернов в ответ, уточнив сколько у певицы подписчиков в Instagram, заявил, что ей следовало помочь ему набрать популярность в соцсети.
«Могла бы меня прорекламировать, а то я до десяти тысяч никак дойти не могу», — заявил нападающий «Авангарда».
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Хоккей , Денис Зернов , ХК Авангард
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